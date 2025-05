Polizei Düren

POL-DN: Augen auf und Tasche zu! - Polizei berät auf dem Wochenmarkt in Jülich zum Thema Taschendiebstahl

Bild-Infos

Download

Jülich (ots)

Wochenmärkte sind bunt, belebt - und leider auch bei Taschendieben beliebt. Im Gedränge zwischen Marktständen nutzen Diebe oft den kurzen Moment der Unachtsamkeit, um Geldbörsen, Handys oder andere Wertsachen zu entwenden. Die Täterinnen und Täter agieren dabei häufig professionell, teils sogar organisiert in Gruppen.

Um Bürgerinnen und Bürger besser vor diesen sogenannten Langfingern zu schützen, bietet die Polizei eine persönliche Beratung direkt vor Ort an: Am kommenden Donnerstag (22.05.2025) wird Kriminaloberkommissar Heiko Fahrenkrug am Rande des Wochenmarkts in Jülich zum Thema Taschendiebstahl informieren. Er steht für Gespräche zur Verfügung und gibt hilfreiche Tipps, wie man sich mit einfachen Maßnahmen schützen kann.

"Oft reichen schon kleine Verhaltensänderungen, um das Risiko erheblich zu senken", sagt Fahrenkrug. Dazu gehören etwa das Tragen von Taschen mit dem Verschluss zum Körper oder das Verstauen von Wertsachen in Innentaschen. Die wichtigste Regel aber lautet: Augen auf und Tasche zu!

Die Polizei appelliert besonders an ältere Menschen, wachsam zu sein - sie sind bei Taschendieben leider oft bevorzugte Ziele. "Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte nicht zögern und sich sofort an die Polizei wenden.", so Fahrenkrug.

Weitere Beratungstermine in Jülich und Düren sind bereits in Planung und werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell