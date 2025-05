Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verkehrsunfälle mit Motorradfahrern

Hürtgenwald / Düren (ots)

Am gestrigen Mittwoch (21.05.2025) stürzten auf der Panoramastraße in Vossenack und auf der Distelrather Straße in Düren Motorradfahrer.

Gegen 18:50 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Brühl mit seinem Motorrad aus Richtung Schmidt kommend in Fahrtrichtung Vossenack auf der L218. Nach eigenen Angaben habe er sich wegen eines Vogels erschrocken und verbremst. Sein Hinterrad rutschte weg und er stürzte mit dem Krad in den Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Gegen 22:30 Uhr verunfallte ein weiterer Kradfahrer. Der 42-Jährige aus Düren bremste verkehrsbedingt, als er von der Distalrather Straße nach rechts in die Merzenicher Straße hatte abbiegen wollen. Das Hinterrad rutschte weg und er stürzte. Der 42-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell