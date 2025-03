POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Mann von unbekannten Tätern ausgeraubt

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (05.03.) wurde die Polizei zu einem Firmengebäude am Refrather Weg in Gronau gerufen, nachdem dort ein Einbruch festgestellt worden war und ein Mitarbeiter zwei mögliche Tatverdächtige gesehen und angesprochen hatte. Bereits am Montag (03.03.) gegen 20:00 Uhr fielen dem ...

