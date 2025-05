POL-DN: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Düren (ots) - Ein Kabelbrand löste heute (23.05.2025) in den frühen Morgenstunden in Merken einen Feuerwehreinsatz aus. Gegen 02:20 Uhr brach das Feuer in einem Lagerraum eines Verwaltungsgebäudes in der Katharinenstraße aus und breitete sich in Richtung der Umkleidekabinen aus. Die Feuerwehr war vor Ort und brachte den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Ursächlich für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen ein Kabelbrand. Die Ermittlungen dauern an. ...

