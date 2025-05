Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle mit Verletzten und Unwetter

Heilbronn (ots)

Osterburken: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochmorgen bei Osterburken. Kurz nach 6 Uhr war ein 43-Jähriger mit seinem VW T-Roc auf der Bundesstraße 292 von Merchingen in Richtung Osterburken unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Osterburken in Fahrtrichtung Stuttgart bog der Mann mit seinem Fahrzeug nach links über die Abbiegespur ab und missachtete hierbei den Vorrang eines aus Osterburken in Richtung Merchingen fahrenden Renault. Die Pkws kollidierten und der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen verkehrsbedingt an der Einmündung wartenden VW Caddy aufgeschoben. Bei dem Unfall wurden der Fahrer des T-Roc sowie die 58-Jährige Renault-Fahrerin und deren 28-Jähriger Beifahrer verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Mosbach: Jugendlicher Motorradfahrer bei Unfall verletzt Am Dienstagnachmittag wurde in Mosbach ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt. Gegen 13:15 Uhr war eine 44-Jährige mit ihrem Opel in der Zwingenburgstraße unterwegs und bog nach links in Richtung der ARAL-Tankstelle ab. Hierbei übersah sie vermutlich einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 17-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Bei der folgenden Kollision der Fahrzeuge kam der Jugendliche zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Buchen/Walldürn/A81: Schäden durch Unwetter Bei dem Unwetter am gestrigen Abend im Raum Buchen wurden mehrere Keller überflutet. In Walldürn wurden Gullideckel durch den Wasserdruck angehoben und aus ihrer Verankerung gedrückt. Außerdem wurden Straßenbeläge durch die Wassermassen beschädigt. Im nördlichen Bereich der Autobahn 81 ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle wegen Aquaplaning. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

