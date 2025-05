Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Verkehrsunfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte am Mittwoch in eine Wohnung in der Böckinger Maasstraße einbrachen. Zwischen 13 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang zu der Wohnung und entwendeten im Inneren eine kleine Menge medizinisches Cannabis. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Maasstraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Böckingen zu melden.

Obersulm: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 85-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Obersulm verletzt. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr mit seinem Motorroller auf der Kreisstraße 2108 von Affaltrach in Richtung Weiler. An der Einmündung zur Kreisstraße 2124 übersah der Senior wohl den entgegenkommenden Opel einer 47-Jährigen und bog nach links ab. Es kam daraufhin zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf schätzungsweise rund 5.000 Euro.

Oedheim: Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Drei Fahrzeuge wurden am Mittwochmorgen bei Oedheim in einen Verkehrsunfall verwickelt. Gegen 6:45 Uhr fuhr ein 24-Jähriger auf der Landesstraße 1095 von Amorbach in Richtung Neckarsulm. Vermutlich bemerkte der junge Mann nicht, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt stark abbremsen mussten und kollidierte mit seinem Mercedes mit einem vorausfahrenden Fiat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Audi geschoben. Der Mercedes war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 24-Jährige sowie der 44 Jahre alte Fiat-Lenker und sein 54 Jahre alter Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Insassen des Fiats wurden in Krankenhäuser gebracht, der Mercedes-Fahrer wurde von Rettungskräften an der Unfallstelle behandelt. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich auf rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell