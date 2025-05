Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Flucht vor Polizei, Brände, Verkehrskontrolle und Unfall unter Alkoholeinfluss

Heilbronn (ots)

Eppingen-Mühlbach: Zeugen nach Einbruch gesucht Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in Eppingen-Mühlbach einbrachen. Zwischen 17 Uhr am Samstagnachmittag und 9 Uhr am Dienstagmorgen, öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Klosterweg. Im Inneren wurden sämtliche Räume durchwühlt und Schmuck und Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

A6/ Erlenbach: Vor Polizei geflüchtet

Der Fahrer eines weinroten Mazda 3 flüchtete am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 vor der Polizei. Eine Streife der Verkehrspolizei hatte den Wagen gegen 9 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe von Erlenbach bemerkt und sich zu einer Kontrolle entschlossen. Die Streifen überholte den Mazda und forderte den Fahrer durch eine visuelle Anzeige zum Folgen auf. Darauf schien der etwa 30 Jahre alte Fahrer auch zunächst einzugehen und fuhr hinter den Polizisten auf den Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle Heilbronn/ Neckarsulm. Anstatt der Anordnung der Polizei Folge zu leisten, zog der Mazda-Lenker kurz vor dem Ende des Beschleunigungsstreifens wieder auf die Autobahn und versuchte vor der Polizei zu flüchten. Die Polizisten nahm die Verfolgung auf und folgte dem roten Mazda bis zum Parkplatz Eichhäuser Hof, wo der Sichtkontakt zum roten Mazda abbrach. Zwischen Neckarsulm und dem Parkplatz fiel der Mazda mit teils extrem riskanten Fahrmanövern auf. So fuhr der Wagen mehrfach mit Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h über den Standstreifen und überholte dabei mehrere Fahrzeuge rechts. Weiterhin wechselte er bei hohen Geschwindigkeiten mehrmals ruckartig und unkontrolliert den Fahrstreifen und brachte dabei andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr. Die Verfolgung wurde schließlich aufgrund des unkalkulierbaren Unfallrisikos für unbeteiligte Dritte abgebrochen. Zeugen, die den weinroten Mazda am Dienstagmorgen auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim beobachten konnten oder durch dessen Fahrmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 bei der Verkehrspolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Kirchardt-Berwangen: Sprinter in Flammen Am frühen Mittwochmorgen brannte in Berwangen ein geparkter Mercedes Sprinter aus. Um kurz nach Mitternacht informierten Zeugen die Feuerwehr über das brennende Fahrzeug in der Straße am Burggraben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag eine Frau im Schockzustand am Boden. Sie wurde von Rettungskräften behandelt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug, das wohl durch einen technischen Defekt Feuer gefangen hatte und kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe. Der Schaden am Sprinter wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus In einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Mönchseestraße wurde am frühen Mittwochmorgen eine Person verletzt. Aufgrund eines technischen Defekts in einem Stromverteilerkasten kam es um kurz nach Mitternacht zu der Rauchentwicklung. Eine Person zog sich leichte Verletzungen zu, als sie auf der Flucht vor dem Qualm aus einem Fenster des ersten Obergeschosses sprang. Die Person wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Bewohner wurden von der Feuerwehr in Freie begleitet, konnten aber nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf mindestens 5.000 Euro.

Eppingen-Elsenz: Hoher Schaden bei Zimmerbrand Vermutlich ein technischer Defekt an einer Deckenlampe war am Mittwochmorgen ursächlich für einen Zimmerbrand in Elsenz. In einer Abstellkammer eines Mehrfamilienhauses war gegen 3:30 Uhr der Brand ausgebrochen und griff von der Lampe schnell auf die Zimmerdecke über. Die informierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, allerdings nicht verhindern, dass durch den Brand ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro entstand. Die vier Bewohner des Mehrfamilienhauses blieben unverletzt und konnten, nachdem die Feuerwehr das Gebäude gelüftet hatte, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Talheim: Die meisten fuhren vorbildlich

Von über 1.000 überprüften Fahrzeugen hielten sich am Dienstag die allermeisten an die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h. Zwischen 11 Uhr und 15 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei auf der Kreisstraße 2155 bei Talheim die Geschwindigkeit von 1.258 Verkehrsteilnehmern. Lediglich acht davon fuhren zu schnell. Der Tagesschnellste wurde dabei mit einer Geschwindigkeit von 112 km7h erwischt. Er muss nun mit einem Fahrverbot und Punkten im Fahreignungsregister rechnen.

Möckmühl-Bittelbronn: Unfall unter Alkoholeinfluss Ein 40-Jähriger verursachte am frühen Dienstagmorgen bei Möckmühl-Bittelbronn einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss. Der Mann fuhr gegen 2 Uhr mit seinem Transporter auf der Kreisstraße 2138 zwischen Bittelbronn und Roigheim, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Der Transporter kam schließlich in der Böschung zum Stillstand und kippte auf die Seite. Der 40-Jährige stieg daraufhin aus dem Fahrzeug und lief davon. Zeugen bemerkten gegen 5:30 Uhr das verunfallte Fahrzeug und informierten die Polizei. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf und staunte nicht schlecht, als der 40-Jährige plötzlich an der Unfallstelle auftauchte und sich als Fahrer zu erkennen gab. Da ein Atemtest selbst Stunden später noch einen Wert von über 1,5 Promille anzeigte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf etwa 6.500 Euro.

Talheim: Isolierung in Flammen

Am Dienstagmittag geriet in Talheim die Isolierung eines noch nicht fertiggestellten Gebäudes in Brand. Auf der Baustelle im Lilienweg geriet gegen 13 Uhr bereits verbautes Isoliermaterial aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Arbeiter einer benachbarten Baustelle entdeckten die Flammen und informierten die Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

