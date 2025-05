Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei Männer entwenden Fahrrad

33-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein 33-jähriger Mann am Mittwochmittag (7.5.) von der Polizei nach einer sofort eingeleiteten Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Zuvor waren in der Dieburger Straße gegen 12.00 Uhr zwei Männer aufgefallen, die sich an den Fahrradständern eines Krankenhauses zu schaffen machten. Einer von ihnen flüchtete dann zu Fuß, konnte aber noch in Tatortnähe von der Polizei gestoppt werden. Der andere Täter entfernte sich auf einem schwarz-roten Fahrrad der Marke Berga Mont.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten Täter geben können, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-41110 zu melden.

