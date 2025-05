Darmstadt (ots) - Unbezahlte Kosmetikartikel und Lebensmittel im Wert von über 500 Euro verstauten zwei Frauen am Donnerstagmorgen (8.5.) in ihren Taschen, bevor sie von der Polizei vorläufig festgenommen wurden. Gegen 1.00 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie sich die beiden in einem Selbstbedienungsladen in der Frankfurter Straße ihre mitgebrachten Taschen ...

mehr