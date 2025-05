Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Brand auf Terrasse/57-Jährige zieht sich Brandverletzungen zu

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (07.05.), gegen 16.15 Uhr, meldeten Bewohner einen Brand auf der Terrasse einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienwohnhauses in der Bernhard-Adelung-Straße. Dort geriet unter anderem Mobiliar in Brand. Die 57-jährige Bewohnerin der zugehörigen Wohnung zog sich beim Versuch die Flammen zu löschen Verbrennungen zu und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihre Wohnung wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es rasch, das Feuer löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens erfolgen nun durch die Kriminalpolizei.

