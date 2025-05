POL-DADI: Münster: Von Unfallstelle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) - Am Dienstag (06.05.) zwischen 08:30 und 14:00 Uhr wurde das am Fahrbahnrand in der Hauptstraße in Birkenau geparkte Auto bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich danach, ohne seine Daten zu hinterlassen. Beschädigt wurde ein schwarzer Mitsubishi im Bereich der Frontstoßstange und entlang der Fahrerseite. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Zeugen, die ...

