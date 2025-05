Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei lädt am Wochenmarkt zur kostenlosen Fahrradcodierung ein/Anmeldung erforderlich

Die Polizei führt am Dienstag, den 10. Juni, in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr, im Rahmen des Wochenmarkts auf dem Marktplatz eine Fahrradcodierung durch. Für die Codierung ist eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Rüsselsheim in der Zeit zwischen dem 26. und 30. Mai sowie vom 2. bis zum 6. Juni unter den Telefonnummern 06142/696-519 und 06142/696-569 zu den üblichen Bürozeiten anmelden. Ebenso ist eine Anmeldung per E-Mail unter:

svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de

unter Angabe der folgenden Daten möglich: Vorname, Nachname, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit sowie die Anzahl der zur Codierung vorgeführten Räder.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

