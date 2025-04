Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 04.04. bis zum 06.05.2025

Trier (ots)

Nach einem Wochenende mit einem als durchschnittlich zu bewertenden Einsatzaufkommen (in der Summe 132 Einsatzanlässe, davon 22 Strafanzeigen und 22 Verkehrsunfälle) können zwei Einsatzgeschehen besonders herausgehoben werden:

Trier, den 05.04.25 - Missbrauch von Notrufnummern - Konsequenzen und Fahndungserfolg

Ein Anrufer meldete sich über die Notrufnummer bei der Polizei Trier und gab an, selbst eine Straftat begangen zu haben. Nachdem der Anruf abrupt beendet wurde, konnte der Einsatzleitstelle der Polizei dank der modernen Standortbestimmung des Anrufers eine erste Lokalisierung des Anrufers ermöglicht werden. Nach eingehender Aufklärung des Anruferstandorts konnte schließlich eruiert werden, dass keine Straftat begangen wurde. Der Anrufer selbst wurde ermittelt.

Konsequenzen des Missbrauchs von Notrufen: Der Missbrauch von Notrufnummern stellt eine strafbare Handlung dar. Das absichtliche Vortäuschen einer Straftat oder einer Notlage kann nicht nur zu einer erheblichen Belästigung der Einsatzkräfte führen, sondern auch dazu, dass wichtige Ressourcen und Einsatzkräfte in einem Fall gebunden werden, der keinerlei reale Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Im Falle von Notrufen, die absichtlich oder fahrlässig missbraucht werden, drohen dem Anrufer im schlimmsten Fall strafrechtliche Konsequenzen, wie eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr gemäß § 145 StGB. Die Polizei warnt daher ausdrücklich davor, Notrufe ohne triftigen Grund abzusetzen. Jeder Anruf muss der echten Notwendigkeit dienen, um die schnelle Reaktion der Rettungsdienste oder der Polizei auf tatsächliche Notfälle nicht zu gefährden.

Trier, den 06.04.2025 Auseinandersetzung mit Messerbedrohung

Am gestrigen Abend wurde der Polizei ein lautstarker Streit zwischen mehreren Personen in der Domänenstraße in Trier gemeldet. Vor Ort konnte die Polizei die gemeldete Gruppe schnell ausfindig machen. Aufgrund eines am Boden liegenden Messers, das als potenziell gefährlich eingestuft wurde, mussten die Polizeibeamten die Beteiligten unverzüglich fixieren. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte der Ablauf der Auseinandersetzung rekonstruiert werden. Der Streit begann zwischen zwei Personen wegen einer gemeinsamen Freundin und eskalierte im Verlauf. Ein Verwandter der Frau mischte sich in die Auseinandersetzung ein und bedrohte einen der beiden Beschuldigten zunächst mit dem vor Ort aufgefundenen Messer. Zu einer konkreten Attacke kam es damit jedoch nicht. In der Folge kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Beteiligten. Es wurden Strafanzeigen gegen die Beteiligten wegen Bedrohung und Körperverletzung aufgenommen.

