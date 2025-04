Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Rhaunen - Jugendlicher Fahrradfahrer verletzt

Rhaunen (ots)

Am Sonntag, den 06.04.2025 ereignete sich in der Ortslage Rhaunen gegen 15:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei wurde ein 15-jähriger Junge mit seinem Fahrrad von einem dunklen PKW (Kombi) erfasst, welcher von dem Parkplatz der Kreissparkassen-Filiale in die Hauptstraße einfuhr. Der Jugendliche verletzte sich auf Grund des Sturzes und musste ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Kreisverkehr Rhaunen.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

