POL-PDTR: Einbruch in Geschäftsräume

Hermeskeil (ots) - Am 05.04.2025 konnte ein Zeuge gegen 03:10 Uhr maskierte Personen feststellen, die sich in der Hermeskeiler Raiffeisenstraße am Eingangstor eines Agrar- und Freizeitmarktes zu schaffen machten. Durch die sofort entsandten Polizeibeamten konnten die maskierten Personen auf dem Firmengelände angetroffen werden. Die Täter ergriffen zunächst fußläufig die Flucht und entfernten sich dann in einem ...

mehr