Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch und Einbruchsversuch

Heimbach (Nahe) (ots)

Im Zeitraum zwischen 30.03.25 15 Uhr - 31.03.25 14:30 Uhr drang ein bisher unbekannte Täter über eine Leiter in einen Dachboden in der Hauptstraße ein. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Am 04.04.25 gegen 13 Uhr meldete sich ein Nachbar, dieser hatte an seiner Kellertür Hebelspuren festgestellt, der Täter konnte die Tür aber nicht öffnen. Möglicherweise stehen beide Taten in Zusammenhang.

