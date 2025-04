POL-PDTR: Zeugen gesucht! Vandalismus im Stadtgebiet

Wincheringen (ots) - In der Zeit von Mittwoch, dem 02.04.2025, 18:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Folgetag wurde ein Basketballfeld in Wincheringen durch unbekannte Täter beschädigt. Es handelt sich um das Feld an der Kindertagesstätte Europaplatz 2 Auf Mont. Die auf dem Beton aufgebrachten Weichbodenmatten wurden herausgerissen und das Feld somit unbrauchbar gemacht. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. ...

