POL-PDTR: Girls Day bei der Polizeiinspektion Morbach

Morbach (ots)

Am 03.04.2025 nutzten 9 Mädchen, im Alter zw. 14-16 Jahren, auf der Polizeiinspektion Morbach die Möglichkeit im Rahmen des alljährlich stattfindenden Aktionstages "Girls Day" Einblicke in den abwechslungsreichen und spannenden Polizeiberuf zu erhalten. Nach einer kurzen Begrüßung und einer anschließenden Vorstellungsrunde wurde den Teilnehmerinnen durch die beiden Einstellungsberaterinnen deren persönliche Ausrüstung, inkl. Einsatzgürtel, Schutzweste und der Führungs- und Einsatzmittel vorgestellt. Im Anschluss stellte die Diensthundeführerin PHK'in Anna Wagner zusammen mit ihrem Diensthund Maddox die Arbeit der Diensthundestaffel vor. Hierbei zeigten beide eindrucksvoll wie die Diensthunde bei der Suche nach Rauschgift oder aber auch als Schutzhund bei Angriffen eingesetzt werden. In einem nachfolgenden Rundgang durch die Dienststelle, mit einem Einblick in den Wach- & Zellenbereich und der Vorstellung der verschiedenen Sachgebiete innerhalb der Polizeiinspektion Morbach, erhielten die Schülerinnen einen detaillierten Blick in das alltägliche Arbeitsspektrum. Auch die Ausstattung eines Funkstreifenwagens und die darin enthaltene Ausrüstung für lebensbedrohliche Einsatzlagen wurde gezeigt und durfte auf Wunsch der Teilnehmerinnen auch selbst angelegt werden. Um das breite Aufgabenspektrum des Polizeiberufes zu zeigen, durften die Schülerinnen sich im Rahmen einer erkennungsdienstlichen Behandlung gegenseitig Fingerabdrücke abnehmen, Fingerabdrücke mittels Rußpulver sichern und das Lasermessgerät austesten. In einer abschließenden Runde gaben die Teilnehmerinnen einstimmig an, dass es ein interessanter und spannender Tag auf der Polizeiinspektion Morbach gewesen sei.

