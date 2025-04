Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Illegale Müllablagerung im Waldgebiet

Bild-Infos

Download

Morbach- Hoxel (ots)

Am Sonntagabend, den 07.04.2025 erhielt die Polizeiinspektion Morbach Mitteilung über eine unerlaubte Entsorgung von Altreifen in einem Waldstück. Ein bisher unbekannter Täter entsorgte an einem Waldweg, angrenzend zur K100, zwischen Hoxel und Gutenthal mehrere PKW Reifen. Der Tatzeitraum kann vom 05.04.2025, 17:00 Uhr bis zum 06.04.2025, 18:00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zum Verursacher, geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell