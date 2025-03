Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Remagen (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein 79-jähriger Pkw-Fahrer die B9, von Remagen kommend, in Fahrtrichtung Bonn. Er beabsichtigte nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen, übersah aber hierbei einen sich aus Richtung Bonn nähernde Motorradfahrer. Es kam zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Motorradfahrer schwer und die beiden Pkw-Insassen leicht verletzt wurden. Die B9 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer von knapp 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Neben der Polizei waren mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Remagen im Einsatz. Die beiden stark beschädigten Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Durch die Sperrung kam es zwischen Remagen und Oberwinter zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

