POL-PDMY: Nachtrag zum Verkehrsunfall von 14:15 Uhr

Mayen (ots) - Am Mittwoch, den 26.02.2025, wurde gegen 15:39 Uhr durch einen Zeugen in der Bäckerstraße in Mayen eine verletzte Taube aufgefunden. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Taube eine Schussverletzung (vermutlich Kleinkaliber) am Brustbein erlitten hat. Zudem konnten Vogelfutterreste aufgefunden werden, die darauf schließen ließen, dass ein unbekannter Täter die Taube zuerst angelockt und dann auf ...

mehr