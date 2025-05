POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Künzelsauer Seniorenzentrum

Heilbronn (ots) - Erlenbach: Einbruch in Seniorenzentrum - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einem Seniorenzentrum in Erlenbach. Zwischen 18:15 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am folgenden Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Talstraße und gelangten so ins ...

mehr