BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl: Fahndung nach mutmaßlichem Betrüger

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 2. Dezember 2024 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei um 08:15 Uhr in der Lounge des Hauptbahnhofes Halle (Saa-le) einen 55-jährigen Reisenden. Der Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Zerbst. Demnach ist der Deutsche wegen mehrfachen Betruges angeklagt und erschien trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zu seinem angesetzten Gerichtstermin am 15. Oktober dieses Jahres. Demnach erging der Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Gesuchten und nahmen ihn fest. Es wurde Kontakt zur ausschrei-benden Behörde aufgenommen und ein Termin für 13:00 Uhr am Amts-gericht Zerbst vereinbart. Entsprechend wurde der Mann einem Richter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl unter Auflagen aus, so dass der Angeklagte zunächst wieder entlassen werden konnte. Sollte dieser jedoch die Auflagen nicht einhalten, muss er mit dem erneuten Vollzug des Haftbefehls rechnen.

