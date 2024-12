Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alles wiederholt sich: Mann begeht binnen drei Stunden die gleichen Straftaten

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 30. November 2024 stieg ein 58-Jähriger um 06:05 Uhr in einen bereitstehenden Intercity auf Bahnsteig 6 des Magdeburger Hauptbahnhofes. Der Deutsche verhielt sich verbal aggressiv, schrie lautstark herum und konnte den ihn ansprechenden Zugbegleiter keinen gültigen Fahrschein vorzeigen. Daraufhin forderte dieser den Mann auf, den Zug wieder zu verlassen. Der Aufforderung kam er nicht nach, sondern schloss sich in die Zugtoilette ein. Daraufhin informierte der Kundenbetreuer eine Streife der Bundespolizei. Auch jene forderten den Tatverdächtigen mehrfach auf, die Zugtoilette wieder zu verlassen. Als Reaktion erhielten auch sie nur Schreie zur Antwort. Entsprechend wurde die Tür durch die Einsatzkräfte geöffnet und der Mann sowohl aus der Toilette, als auch aus dem Zug geholt. Hierbei leistete er massiv Widerstand und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Für alle weiteren polizeilichen Maßnahmen nahmen die Bundespolizisten den Renitenten mit zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin spuckte er um sich, traf aber glücklicherweise niemanden. Bei der sich anschließenden Durchsuchung widersetzte sich der Mann erneut. Aufgrund des aufgewühlten Gemütszustandes und alten Verletzungen an den Beinen riefen die Einsatzkräfte einen Rettungswagen. Eine Mitnahme ins Krankenhaus lehnte der Mann jedoch ab. Er erhielt Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung, Hausfriedensbruchs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein zweijähriges Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg durch die unterstützenden Sicherheitsmitarbeiter der Bahn. Kurz nach 08:00 Uhr wurde er von der Dienststelle entlassen. Nur eine Stunde später wiederholte sich der Sachverhalt: Der Mann stieg erneut ohne Fahrschein in einen Intercity, sperrte sich in die Zugtoilette ein und zündete sich eine Zigarette an. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst, woraufhin ein Kundenbetreuer aufmerksam wurde und die Bundespolizei informierte. Zudem forderte er den Mann auf, die Toilette zu verlassen, was wiederum ignoriert wurde. Sicherheitsmitarbeiter der Bahn waren zuerst vor Ort, öffneten die Tür und verbrachten den Mann aus dem Hauptbahnhof. Die Strafanzeigen wegen Leistungserschleichung und Hausfriedensbruch wurden erweitert und es kam eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnichtraucherschutzgeset hinzu.

