POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Unbekannte schlagen auf Taxifahrer ein

Coesfeld (ots)

Während eines Zahlstreites zwischen einem 43-jährigen Taxifahrer aus Bergkamen und dessen Fahrgästen kam es in der Nacht auf Sonntag (27.10.24) zu einem räuberischen Diebstahl. Gegen 2 Uhr stiegen am Werner Busbahnhof vier Männer in das Taxi. An der Einmündung Bernhardstraße / An der Vogelrute in Herbern forderten die Fahrgäste den Fahrer auf anzuhalten. Zwei der Unbekannten stiegen aus und gingen in die Straße An der Vogelrute. Einer der beiden im Taxi verbliebenen Männer zahlte zunächst den fälligen Fahrpreis. Als sie das Auto verlassen wollten, griff der Beifahrer in die Mittelkonsole, um dort liegendes Geld zu entwenden. Der Taxifahrer stieg aus, um beide Männer an der Flucht zu hindern. In dem Moment fuhr ein weiteres Taxi vorbei. Der Fahrer erkannte die Situation und eilte seinem Kollegen zur Hilfe. Sie wollten die beiden unbekannten Männer festhalten.

Nachdem der 43-Jährige den mutmaßlichen Dieb an der Jacke festgehalten hatte, schlug dieser ihm mit der Faust gegen den Kopf. Der weitere Unbekannte schlug ebenfalls mehrfach auf ihn ein und traf diesen dabei am Oberkörper. Durch die Schläge stürzte der Mann aus Bergkamen zu Boden und verletzte sich dabei. Im Anschluss flüchteten die beiden unbekannten Männer in die Straße An der Vogelrute und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Ein Rettungswagen brachte den Taxifahrer in ein Krankenhaus.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Beifahrer:

- rund 2 Meter groß - schlanke Statur - graue Jacke - blaue Jeans - weiße Schuhe - etwa 25 Jahre alt

Mann auf Sitzplatz hinter dem Fahrer:

- kräftige Statur (dicklich) - schwarz-weiße Jacke - blaue Jeans - Brille

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

