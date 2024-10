Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Havixbecker Straße/Tatverdächtiger beißt Polizeibeamten

Coesfeld (ots)

Drei Männer stritten sich am Sonntag Nachmittag (27.10.) um ein bestehendes Arbeits- und Mietverhältnis. Als der Streit eskalierte und einer der Männer handgreiflich wurde, rief die Gegenpartei gegen 16.30 Uhr die Polizei hinzu.

Als die eingetroffenen Polizeibeamten die Identität des Tatverdächtigen, eines 48-jährigen Sendeners mit albanischer Staatsangehörigkeit, feststellten, reagierte dieser zunehmend aggressiv. Er schrie herum und hielt einen Polizeibeamten am Arm fest. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, musste der durch die Polizeibeamten überwältigt und mit Handschellen gefesselt werden. Dabei biss er einem Polizisten in den Arm und verletzte diesen dabei. Da er außerdem wüste Drohungen gegen die Beamten ausstieß ordnete ein Richter schließlich die Ingewahrsamnahme des Mannes an, um weitere Straftaten zu verhindern. Er verbrachte die Nacht in einer Zelle in Dülmen.

Neben der ursprünglichen Anzeige wegen Körperverletzung erwartet ihn nun ein weiteres Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

