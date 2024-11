Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Besitzer vergisst seine Tasche: Herrenloses Gepäckstück sorgt für Einsatz des Sprengstoffspürhundes Luks

Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 28. November 2024 informierten Sicherheitsmitarbeiter der Bahn eine Streife der Bundespolizei um 15:15 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück am Eingang eines Lebensmittelgeschäftes im Hauptbahnhof Halle (Saale). Mehrere Ausrufe und Nachfragen nach dem Besitzer der schwarzen Reisetasche blieben ohne Erfolg. Entsprechend wurde die Mall in Richtung Haupthalle geräumt sowie abgesperrt und ein Sprengstoffspürhund angefordert. Dieser traf um 15:39 Uhr am Ereignisort ein und machte sich sofort mit seinem Diensthundeführer an die Arbeit. Da Luks kein sprengstofftypisches Verhalten anzeigte, wurde die Tasche anschließend geöffnet. In ihr befanden sich ein Gebetsteppich sowie diverse Kleidungsstücke, jedoch keine Dokumente, die auf den Besitzer schließen ließen. Entsprechend wurde das Gepäckstück als Fundsache an die Deutsche Bahn übergeben. Um 16:12 Uhr meldete sich dann ein 26-jähriger Mann bei den Einsatzkräften. Der Marokkaner vermisste seine Tasche und konnte diese anhand eines Fotos auf seinem Handy auch zeigen. Hierbei handelte es sich um das Gepäckstück, welches zuvor den Polizeieinsatz ausgelöst hatte. Entsprechend wurde der Eigentümer der Tasche belehrt und darauf hingewiesen, dass ein Gebührenbescheid für die Kosten des durch ihn verursachten Einsatzes auf ihn zukommen wird. Aufgrund dieses aktuellen Sachverhaltes weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem geschilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell