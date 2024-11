Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizist versetzt sich in Dienst und stellt zwei mutmaßliche Sprayer

Bahnstrecke Halberstadt - Wernigerode (ots)

Ein Bundespolizist, welcher privat unterwegs war, bemerkte am Donnerstag, den 28. November 2024 auf der Verbindungsstraße von Mahndorf in Richtung Ströbeck, um 14:30 Uhr, an einem Bahnübergang der Strecke Halberstadt - Wernigerode zwei Jugendliche, die gerade dabei waren, an einem Schaltschrankhaus ein Graffiti anzubringen. Hierbei besprühten sie das Gebäude über eine Fläche von circa sieben Quadratmetern mit mehreren Tags in blauer, schwarzer und silberner Farbe. Der Bundespolizist versetzte sich in den Dienst, gab sich als solcher zu erkennen, sprach die beiden 15- und 16-jährigen Deutschen an, hielt sie fest und forderte seine Kollegen aus dem Bundespolizeirevier Halberstadt an. Beide Jugendliche hatten an den Händen und ihrer Kleidung frische Farbanhaftungen. Die eintreffende Streife stellte die genutzten Handschuhe und Spraydosen als Beweismittel sicher. Beiden Jugendlichen wurde der Tatvorwurf der Sachbeschädigung unterbreitet und die jeweiligen Erziehungsberechtigten verständigt. Sie erwartet jeweils eine entsprechende Strafanzeige.

