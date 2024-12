Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Alkoholisierter Mann bewirft Regionalbahn mit Flaschen und Steinen:

Gardelegen (ots)

Am Montag, den 2. Dezember 2024 wurde die Bundespolizei in Stendal durch die Notfallleitstelle eines Verkehrsunternehmens über einen Sachverhalt am Bahnhof Gardelegen informiert. Demnach soll dort um 11:50 Uhr ein Mann eine Regionalbahn mit Flaschen und Steinen bewor-fen haben. Dies beobachtete ein Zugbegleiter. Der Tatverdächtige ver-blieb bei der Weiterfahrt des Zuges auf dem Bahnhof. Eine Streife aus dem Bundespolizeirevier Stendal begab sich daraufhin umgehend zum Ereignisort und konnte einen polizeibekannten 60-jährigen Mann auf dem Bahnhofsvorplatz antreffen, auf welchen die angegebene Personenbe-schreibung des Zugbegleiters passte. Zudem hantierte dieser immer noch mit Flaschen umher, welche ihn die Bundespolizisten abnahmen. Der Deutsche wirkte alkoholisiert. Die Beamten konfrontierten ihm mit dem Tatvorwurf der Sachbeschädigung, zu dem sich der Mann zunächst nicht äußern wollte. Abschließend fertigten sie die entsprechende Straf-anzeige.

