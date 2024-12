Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Vormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1027 zwischen Waltershausen und Bad Tabarz. Ein 23-jähriger Fahrer eines Tesla S befuhr die Strecke in Richtung Bad Tabarz und verlor in einer dort befindlichen Linkskurve die Kontrolle über den Pkw. Er kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stehen. Der 23-Jährige sowie sein 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Am Tesla entstand Totalschaden in Höhe von circa 100.000 Euro, dieser wurde abgeschleppt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell