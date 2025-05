Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, versuchter Raub, Unfälle

Heilbronn (ots)

Erlenbach: Einbruch in Seniorenzentrum - Zeugen gesucht Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einem Seniorenzentrum in Erlenbach. Zwischen 18:15 Uhr am Samstagabend und 8 Uhr am folgenden Morgen öffneten der oder die Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Talstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurde aus einem Büro Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Handtaschenraub gesucht Am Montagnachmittag versuchte ein bisher Unbekannter in Heilbronn die Handtasche einer Seniorin zu rauben - nun sucht die Polizei Zeugen. Kurz nach 15 Uhr war eine 74-Jährige zu Fuß in der Fasanenstraße unterwegs, als sich ihr von hinten ein Mann näherte. Im Vorbeigehen versuchte der Täter der Frau, die über ihre Schulter hängende Tasche zu entreißen. Durch ein reflexartiges Festhalten der Tasche wurde das Opfer zu Boden gerissen und verletzte sich leicht. Der Mann flüchtete zu Fuß. Kurz darauf konnte das Diebesgut in einer nahegelegenen Unterführung aufgefunden werden. Der Täter hatte nichts entwendet. Wer kann Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 wohin?

Leingarten: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch In der vergangenen Woche verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Großgartach. Zwischen Donnerstag, den 15. Mai, und Montag, 19 Mai, drangen der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Sudetenstraße ein. Anschließend wurden Teile des Einfamilienhauses durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Eppingen: Ein Verletzter bei Kollision mit Straßenlaterne Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Eppingen. Kurz vor Mitternacht war ein 78-Jähriger mit seinem Daimler in der Stebbacher Straße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Straßenlaterne fuhr. Bei dem Aufprall wurde der Mann leicht verletzt, weshalb er ambulant im Krankenhaus versorgt werden musste. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurde die Laterne um circa 30 Grad verbogen und musste durch die Feuerwehr vom Stromnetz getrennt werden.

Bad Rappenau: Betrunken Unfall mit vier Fahrzeugen verursacht Am Montagabend verursachte ein Mann in Bad Rappenau einen Unfall bei dem vier Pkws beschädigt wurden. Gegen 22:25 Uhr war der Mann mit seinem Fahrzeug in der Zimmersteige unterwegs, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam und drei dort ordnungsgemäß geparkte Pkws beschädigte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Tatverdächtigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von fast 2,3 Promille anzeigte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

