Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Einfamilienhaus

Gescher (ots)

Tatort: Gescher-Hochmoor, Ruthmannstraße; Tatzeit: zwischen 03.03.2025, 15.00 Uhr, und 04.04.2025, 02.00 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang Unbekannte an der Ruthmannstraße in Gescher-Hochmoor. Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die Täter sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Zu der Tat kam es zwischen Montagnachmittag und Dienstagnacht.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

