Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: VW-Fahrerin gefährdet andere, Unfall mit Verletzter, Graffitischmierereien

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Zwingenberg: Verkehrsteilnehmer von VW-Fahrerin gefährdet

Eine 70-Jährige verursachte am Dienstag in Zwingenberg einen Verkehrsunfall und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer. Die Frau prallte am Morgen mit ihrem VW gegen eine Verkehrsinsel in der Alten Dorfstraße woraufhin ein Vorderrad ihres Wagens beschädigt wurde. Nachdem der Schaden in einer nahegelegenen Werkstatt repariert worden war, fuhr die Frau erneut los und steuert ihren silbernen Polo in Richtung Mosbach. Zwischen 9 Uhr und 9:40 Uhr fuhr sie zunächst auf der Bundesstraße 37 in Richtung Mosbach und dann auf der Bundesstraße 27 weiter in Richtung Neckarzimmern. Im Verlauf dieser Fahrt soll es zu mehreren Gefahrensituationen gekommen sein, da der Polo mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und andere Fahrzeugführer nur durch Brems- oder Ausweichmanöver Unfälle verhindern konnten. Die Polizei konnte die Frau bei Neckarzimmern schließlich anhalten. Da sie offenbar nicht verkehrstüchtig war, wurden ihre Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eingezogen. Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Polos machen können oder dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Hardheim-Gerichtstetten: Hochbehälter mit Graffiti beschmiert

Am Montag oder Dienstag beschmierten Unbekannte einen Hochbehälter der Wasserversorgung in Gerichtstetten mit einem Graffiti. Zwischen 14 Uhr am Montagnachmittag und 11:20 Uhr am Dienstagvormittag begaben sich der oder die Unbekannten zu dem Wasserhochbehälter in der Nähe des Sportplatzes in der Gerichtstettener Straße . Beim Betreten des umzäunten Geländes wurde der Schließmechanismus des Tors beschädigt und im Anschluss der Hochbehälter beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 zu melden.

Mosbach: Bei Unfall verletzt

Vermutlich weil eine 20-Jährige am Dienstag in Mosbach ein abbiegendes Fahrzeug nicht rechtzeitig bemerkte, kam es am Vormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine 77-Jährige fuhr gegen 10:30 Uhr von Neckarelz kommend auf der Mosbacher Straße. Auf Höhe einer Autowerkstatt bog die Frau trotz durchgezogener Mittellinie mit ihrem BMW nach links ab, weshalb der Fahrer eines nachfolgenden Renaults bis zum Stillstand abbremsen musste. Die dahinter folgende 20 Jahre alte Fahrerin eines Fords übersah wohl das bremsende Fahrzeug und fuhr auf das Heck des Renaults auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die 66-jährige Beifahrerin im Renault leicht verletzt. Die Schäden an den Autos belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell