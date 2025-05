POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Polizeipräsidium Heilbronn

Tauberbischofsheim: Vorfahrtsverstoß führt zu Verkehrsunfall mit Verletztem

Am Dienstagabend kam es in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann verletzt wurde. Ein 77-jähriger Fahrer eines Opel fuhr gegen 19:40 Uhr von einem Grundstück in der Mergentheimer Straße in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei den von links kommenden, bevorrechtigten Mercedes-Benz, eines 57-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Mercedes-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Rettungswagen kollidiert im Kreuzungsbereich mit Pkw - drei Leichtverletzte

Am Montagabend ereignete sich auf der Bundesstraße 290, an der Anschlussstelle zur Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim, ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein VW-Transporter des Rettungsdienstes befuhr gegen 19 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Bad Mergentheim und nutzte unter dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn die Einmündung bei Rotlicht. Dabei kam es zur Kollision mit einem BMW, der bei Grün aus Richtung Würzburg kommend, nach links abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer, ein 63-Jähriger im Transporter und ein 35-Jähriger im BMW, sowie eine 44-jährige Mitfahrerin im Rettungswagen leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Ampelausfall führt zu schwerem Unfall mit mehreren Verletzten

Am Dienstag, gegen 11:15 Uhr, kam es in Tauberbischofsheim zu einem folgenschweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Wertheimer Straße und Würzburger Straße. Während eines Ampelausfalls übersah ein 69-jähriger Opel-Fahrer beim Überqueren der Kreuzung einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten, Toyota. Der Wagen des 74-Jährigen wurde im Bereich der Fahrertür getroffen und gegen einen wartenden Fiat-Lieferwagen im Gegenverkehr geschoben. Der 74-Jährige, sowie dessen 65-jährige Beifahrerin wurden in ihrem Auto eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

