Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl einer Handtasche aus Restaurant

Zell (Mosel) (ots)

Am 13.10.2024, um ca. 19:30 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Balduinstraße in Zell zu einem Handtaschendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich unbemerkt über einen Nebeneingang Zugang zu den Räumlichkeiten des Restaurants. Als er das Lokal mit einer dort entwendeten Handtasche verlassen wollte, wurde er durch einen aufmerksamen Zeugen zunächst gestellt und ihm die Tasche abgenommen. Als der Zeuge kurz abgelenkt war, konnte der Täter wiederum durch einen Nebeneingang ohne die Beute flüchten. Der ca. 25 bis 30 Jahre alte polnisch sprechende Tatverdächtige war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer blau-weißen Trainingsjacke. Die Jacke konnte zu einem späteren Zeitpunkt auf einem Parkplatz an der Moselpromenade aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-9867-0 oder per Email pizell.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell