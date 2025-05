Polizei Düren

POL-DN: Zwei Brände am Sonntag

Düren (ots)

Am Sonntag (25.05.2025) brannte es gleich zweimal im Stadtgebiet Düren. Zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude im Gotenweg, am Abend löschte die Feuerwehr einen Brand in der Eisenbahnstraße.

Im Gotenweg hatte ein Zeuge Rauch auf dem Grundstück wahrgenommen und anschließend das Feuer in dem leerstehenden Gebäude entdeckt. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Ursache ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte den Brandort, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

In der Eisenbahnstraße hatten ebenfalls Zeugen Rauch wahrgenommen und daraufhin die Feuerwehr gerufen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich insgesamt acht Personen in dem leerstehenden Gebäude. Die Feuerwehr rettete alle Personen aus dem Haus und löschte das Feuer, das im Keller des Hauses entstanden war. Die Personalien der acht Personen, bei denen es sich um insgesamt sechs Männer und zwei Frauen aus dem Kreis Düren im Alter von 30 bis 58 Jahre handelt und die sich widerrechtlich in dem Gebäude aufhielten, wurden festgestellt. Zu einem Gebäudeschaden kam es in diesem Fall nicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell