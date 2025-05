Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fußgängerin durch PKW auf Gehsteig angefahren

Morbach (ots)

Am Mittwoch, 21.05.2025, gegen 06:50 Uhr beabsichtigte eine Frau über den Gehweg, Bernkasteler Straße in Morbach, zu ihrem geparkten PKW zu gelangen. Die Mitte vierzigjährige Frau aus Morbach bemerkte einen dunkel-oder bordeauxroten Ford Mondeo aus dem Zulassungsbezirk WIL, der aus Fahrtrichtung Kreisverkehr "Morbacher Dreieck" kam und nah am Gehweg fuhr. Hier erwischte der unbekannte Fahrer die Frau mit der rechten Fahrzeugfront an der rechten Wade. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich hierbei eine Gehirnerschütterung und Prellungen zu. Der unbekannte Fahrer verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Frau konnte eigenständig mit ihrem Ehemann in ein umliegendes Krankenhaus fahren. Hinweise auf das Fahrzeug oder den möglichen Fahrzeugführer an die Polizei in Morbach 06533-93740.

