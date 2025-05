Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der L257 - 21-Jähriger leicht verletzt

Merzenich (ots)

Merzenich - Ein Leichtverletzter und 40.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntagabend (25.05.2025) auf der L257 ereignete.

Eine 55-Jährige aus Düren befuhr gegen 20:25 Uhr mit ihrem Pkw die L257 aus Richtung Bürgewald kommend. Als sie von dort auf die L264 in Fahrtrichtung Merzenich abbog, kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Pkw an dessen Steuer ein 21-Jähriger aus Köln saß. Dieser war auf der L264, aus Richtung Merzenich kommend, in Fahrtrichtung Niederzier unterwegs. Beide Fahrzeugführer gaben an, dass die Ampel Grünlicht gezeigt habe. Der 21-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte den Mann aus Köln in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt, das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell