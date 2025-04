POL-WES: Rheinberg - Täter stehlen Wohnwagen

Rheinberg (ots) - Am Montag um 20.50 Uhr versuchte ein Unbekannter einen räuberischen Diebstahl in einem Lebensmittelmarkt an der Gerhard-Malina-Straße zu begehen. Der Mann passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Kassiererin und ein Kunde verfolgten den Täter. Der Kunde, ein 34-jähriger Dinslakener, versuchte den Unbekannten festzuhalten, wobei ...

mehr