POL-WES: Wesel - Zeugen vereiteln Kabeldiebstahl

Rheinberg (ots) - In der Zeit von Sonntag, 22 Uhr, bis Montagmorgen 05 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Straße An der Neuweide ein. Die Täter gelangten über die Eingangstür in den Verkaufsraum, indem sie diese komplett aus ihrer Verankerung rissen. Im Verkaufsraum brachen sie einen Kassentresor auf und entwendeten daraus Bargeld. Ob die Täter weitere Beute machten, ist derzeit ...

