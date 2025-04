Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 50 Jahre Kreis Wesel: Landrat Ingo Brohl übergibt Spende an Polizeistiftung NRW

Moers (ots)

Das Benefizkonzert des Landespolizeiorchesters NRW, organisiert von der Kreispolizeibehörde Wesel im Rahmen des Jubiläumsjahres "50 Jahre Kreis Wesel", war - auch finanziell - ein voller Erfolg. Am Dienstag, 8. April 2025, überreichte Landrat Ingo Brohl als Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Wesel die stolze Summe von 7.173,53 Euro in Form eines symbolischen Schecks an Jochen Fier, Vorstand der Polizeistiftung NRW. Unterstützt wurde das Benefizkonzert von der ENNI und der Volksbank Niederrhein.

Landrat Ingo Brohl: "Auch die, deren Bestimmung es tagtäglich ist, uns zu beschützen und uns zu helfen, benötigen manchmal Hilfe. Daher hat die Polizeistiftung NRW es sich zur Aufgabe gemacht, Polizeibeschäftigte und deren Angehörige in NRW zu unterstützen, die unverschuldet in Not geraten sind. Ich bedanke mich bei allen Besucherinnen und Besuchern unseres Benefizkonzerts sowie bei der Enni und der Volksbank Niederrhein, die das Konzert ermöglicht und so zu dieser hohen Summe für den guten Zweck beigetragen haben."

Bei dem Benefizkonzert am 13. März 2025 präsentierte das Landespolizeiorchester unter der Leitung von Dirigent Scott Lawton ein abwechslungsreiches musikalisches Programm aus 50 Jahren Film- und Fernsehgeschichte. Rund 350 Besucherinnen und Besucher lauschten bekannten Melodien von "Miss Marple", der "Police Academy", dem "Tatort" oder auch der "Muppet Show".

Bild: v.l. Guido Lohnmann (Vorstand Volksbank Niederrhein), Landrat Ingo Brohl, Jochen Fier (Vorstand Polizeistiftung NRW), Ulrich Kühn (Abteilungsleiter Polizei) und Lutz Hormes (Vorstand Enni)

