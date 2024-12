Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Kirchplatz

Einbrecher flüchtet

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am 18.12.2024, gegen 02.45 Uhr, in das Pfarrheim in Seppenrade einzubrechen, indem er an mehreren Türen hebelte. Das Pfarrheim ist bewohnt und der Täter wurde durch den Bewohner bei der Tat gestört und flüchtete, ohne zuvor ins Objekt gelangt zu sein.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40-45 Jahre - ca. 1,70m - 1,75m - kräftige Statur - helle Hautfarbe - kein Bart - dunkle Jacke - evtl. Rucksack

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

