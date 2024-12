Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Dietrich-Bonhoeffer-Ring, Eichendorffring/Diebe werfen gestohlene Motorroller in die Stever

Coesfeld (ots)

Zwei Motorroller wurden in der Nacht von Montag (16.12.) auf Dienstag (17.12.) in Lüdinghausen entwendet.

Auf dem Dietrich-Bonhoeffer-Ring stahlen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr einen blauen Roller der Marke Vespa/Piaggio aus einem Carport. Dieser wurde später nach einem Zeugenhinweis in der Stever auf Höhe des Eichendorffrings beschädigt wieder aufgefunden. Daneben lag ein weiterer Roller ebenfalls in der Stever, ein schwarzer Peugeot. Wie sich herausstellte wurde dieser in unmittelbarer Nähe, auf dem Eichendorffring, zwischen 06.50 Uhr und 22.15 Uhr ebenfalls entwendet.

Die beschädigten Roller wurden durch die Polizei an die Besitzer übergeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02591-7930 bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden.

