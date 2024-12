POL-COE: Lüdinghausen, Paterkamp - Einbrecher ermittelt

Coesfeld (ots) - Eine 81-jährige Frau aus Senden und ein Auto sind am Montag (16.12.24) an der B235 kollidiert. Gegen 17.25 Uhr wollte sie die Straße auf Höhe einer Bushaltestelle überqueren. Gleichzeitig war ein 54-jähriger Autofahrer aus Münster in Richtung Bösensell unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Polizei führte den Verkehr an der ...

mehr