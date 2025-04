POL-WES: Moers - Gem. Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve, Zweistelle Moers und der KBP Wesel - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung und Widerstand in Gewahrsam

Wesel (ots) - Am Samstag um 18 Uhr fiel ein Mann am Auesee am Auedamm auf, der exhibitionistische Handlungen vornahm. Der 48-jährige Weseler zeigte sich in schamverletzender Weise gegenüber einer Frau. Als sie den Mann anschrie, flüchte dieser mit einem Fahrrad. Im Zuge der Fahndung nahmen Polizeibeamte den Tatverdächtigen in Gewahrsam. DF Kontakt für ...

