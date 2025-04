Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Fahrzeug-Aufbrüchen

Moers (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 2.15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter drei Fahrzeuge auf und entwendeten daraus Werkzeug.

An der Bergstraße beschädigten sie im Zeitraum vom 26.04.2025, 18 Uhr bis 27.04.2025, 08:30 Uhr die Scheibe einer Schiebetür eines weißen VW-Crafter (Ref.-Nr. 250427-0955). Nach bisherigen Erkenntnissen kam es hier zu keinem Diebstahl von Gegenständen.

Am Montagmorgen stellten Polizeibeamte bei einer Streifenfahrt gegen 02:15 Uhr fest, dass die Heckscheibe eines VW-Transporters an der Josefstraße eingeschlagen wurde. Die Täter stahlen aus dem Fahrzeug Werkzeuge (Ref.-Nr. 250428-0249). Letztmalig war der Transporter am Sonntagmorgen um 7 Uhr unbeschädigt gesehen worden.

Aus einem Mercedes-Sprinter an der Homberger Straße nahmen Täter eine Makita-Bohrmaschine mit, nachdem sie die hintere Seitenscheibe des Vans eingeschlagen hatten (Ref.-Nr. 250427-1142). Der Tatzeitraum lässt sich bislang auf Samstagabend, 20 Uhr bis Sonntagmorgen, 9 Uhr eingrenzen.

Die Kriminalpolizei prüft, ob die Fälle zusammenhängen und ob noch mehr Gegenstände entwendet wurden. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 zu richten.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell