POL-BO: Mehrere Autos in Wanne aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - In Witten ist es am Montagvormittag, 24. März, zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Das Wittener Regionalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein Mann (34, aus Witten) gegen 8.30 Uhr zu Fuß an der Haltestelle "Damaschkestraße" am Hellweg in ...

mehr