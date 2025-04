POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Kreispolizeibehörde Wesel: Wesel - Polizeibeamte nehmen Tatverdächtige nach Ladendiebstahl vorläufig fest

Schermbeck (ots) - Am Samstag gegen 19.15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Dorstener Straße/Lippeweg ein Verkehrsunfall bei dem ein Pkw mit einem Baum kollidierte. Der Pkw war bisherigen Erkenntnissen zufolge auf der Dorstener Straße aus Richtung Schermbeck kommend in Richtung Dorsten unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw nach links von der ...

mehr