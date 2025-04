POL-WES: Schermbeck - Drei Schwerverletzte flüchten nach Verkehrsunfall

Xanten (ots) - Am Sonntag um 10.10 Uhr stießen ein Motorrad und ein Pkw in auf der Kreuzung Europlatz/Poststraße zusammen. Der 59-jährige Kradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Eine 44-jährige Kalkarin fuhr mit ihrem schwarzen Hyundai auf der Poststraße Richtung Veen. Als sie nach links auf einen Parkplatz eines Geldinstituts am Europaplatz abbiegen wollte, ...

mehr