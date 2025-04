POL-WES: Moers - Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt - Die Polizeiwache Süd in Moers intensiviert die Ordnungspartnerschaft

Xanten (ots) - In der Zeit zwischen Dienstag, den 22.04.2025, 18 Uhr, und Donnerstag, den 24.04.2025, 8.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Blauen Stein ein. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln eines Kellerfensters Zutritt in das Haus und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Kriminalpolizeilichen Ermittlungen. ...

mehr